Coronavíus: Itália regista novo aumento de mortes. Foram mais 575 em 24 horas

Itália registou um novo aumento de mortes nas últimas 24 horas. Foram registas 575 mortes entre quinta e sexta-feira. Apesar do aumento do número de mortes, registou-se uma queda no número de novas infeções. Ao todo foram detetados 3.493 novos infetados no país. NO total já morreram 22.745 pessoas em Itália, revelou a proteção civil daquele país.Na quinta-feira tinham sido registadas 525 mortes, menos 50 do que o valor desta sexta. Há ainda 2.812 pesosas nos cuidados intensivos (eram 2.936 na quinta) e é o 14º dia consecutivo em que este valor decresce. No total já recuperaram 42.727 pessoas-Itália é o segundo país com mais mortes no mundo, a seguir ao EUA. É também o terceiro país com mais casos, a seguir aos EUA e a Espanha.