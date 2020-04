A falta de testes em hospitais públicos não afetou os proprietários de casas em Les Parcs de Saint Tropez, em França, apesar de estarem a escassear em alguns hospitais locais.Segundo o jornal francês Var-Matin, cerca de 60 dos habitantes do Les Parcs (uma vila de milionários) receberam gratuitamente testes para a covid-19 a serem realizados por um médico e técnico profissional de saúde. Esta ação de teste aconteceu a mando do presidente da Associação Les Parcs, Jean-Louis Oger, um dono de farmacêuticas e laboratórios espalhados pela zona sul de frança.Os vizinhos menos abastados reagiram irados: "Testes realizados apenas aos residentes dos Les Parcs e os seus amigos, mesmo por baixo dos habitantes de San Tropéz... Um grande exemplo de solidariedade", ironizou um cidadão ao jornal. Já os profissionais médicos do hospital local mostraram-se escandalizados com esta acção: "Não é correto que não tenhamos um único teste e que seja um pesadelo conseguir um", enquanto dezenas de testes são disponibilizados aos mais abastados, lamentou uma enfermeira.O presidente da câmara local Jean-Pierre Tuveri tentou amenizar os ânimos defendendo a realização de testes, afirmando que estes tinham aceitado fazer parte de um ensaio clínico ao sangue e acusou a imprensa e as redes sociais de distorcerem os factos.

A França registou esta sexta-feira 389 mortes associadas à covid-19 em meio hospitalar e nos lares, perfazendo um total de 22.245 óbitos desde o início da pandemia, anunciou hoje fonte oficial.

Os números foram divulgados em conferência de imprensa pelo diretor-geral da Saúde, Jérôme Salomon.

Desde 01 de março, em meio hospitalar morreram 13.852 pessoas e nos lares foram registados 8.393 óbitos.

Em França, 28.658 pessoas estão hospitalizadas devido à covid-19 e 4.870 destes pacientes permanecem nos cuidados intensivos.

No total, desde o início da pandemia do novo coronavírus no país, foram internadas nos hospitais mais de 87 mil pessoas e mais de 15 mil passaram pelas unidades de cuidados intensivos.

A França registou 122.577 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.



Com Lusa