O gabinete da Saúde Pública de Inglaterra (PHE, na sigla original) anunciou que vai disponibilizar milhares de testes ao coronavírus que podem ser feitos em casa. Estes testes podem ser adquiridos em lojas ou entregues em casa.A diretora do serviço nacional de infeções assegurou aos deputados britânicos que constituem o comité de ciência e tecnologia que será possível começar a testar em massa no Reino Unido a partir da próxima semana. No total, o Reino Unido adquiriu 3,5 milhões de testes para uma população de mais de 60 milhões e está a comprar ainda mais.O teste é semelhante a um teste de gravidez comum, tendo um reagente que permite identificar a presença do Covid-19 no organismo. Para fazer o teste é apenas preciso picar o dedo e deixar cair uma gota de sangue na secção indicada."Foram comprados vários milhões de testes. São produtos totalmente novos por isso temos de ter a certeza que funcionam bem. Assim que forem testados vão ser distribuídos pela comunidade", explicou Sharon Peacock.O teste está nas fases finais e deve estar disponibilizado a partir da próxima semana, tendo a Amazon garantido a distribuição, bem como as farmácias.Com este avanço os trabalhadores e pessoas sintomáticas vão saber o resultado em poucos minutos, em vez de esperar horas como até agora acontece. O objetivo é que o máximo de pessoas possa começar a voltar ao trabalho de forma gradual.O balanço de terça-feira feito pelo Ministério da Saúde britânico confirmou 422 óbitos entre 8.077 casos positivos de pessoas infetadas com a covid-19, identificadas após testes a 90.436 pessoas no Reino Unido.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400.000 pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos.