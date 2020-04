Depois de quatro dias consecutivos com menos mortes, Espanha verificou 743 mortes nas últimas 24 horas, revelam as autoridades de saúde do país no balanço diário. Já mais de 140 mil pessoas foram ifnetadas pela covid-19 em Espanha. Até ao momento 43 mil foram dadas como estando curadas.Espanha é o segundo país do mundo com o maior número de infetados, apenas abaixo dos EUA que contabvilizam já 337 mil infetados pelo novo coronavírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 73 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 250 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.