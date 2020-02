Aumentou para 14 o número de mortos em Itália vítimas do coronavírus , informou a Proteção Civil italiana. Foram registados 528 casos até ao momento e durante a noite morreram duas pessoas.A maioria dos casos estão concentrados na região de Lombardia (norte), origem do foco da epidemia em Itália e onde estão contabilizadas 305 pessoas contagiadas, seguindo-se Véneto, Emilia Romanha (norte) e Piamonte.Segundo o jornal italiano Corriere Della Sera, algumas empresas da região de Lodi foram entretanto autorizadas a retomar o trabalho parcial. "Os trabalhadores terão que cumprir as regras de precaução para evitar contágio, como máscaras e respeitar a distância de segurança", confirmou o secretário da região ao jornal.

A epidemia do novo coronavírus provocou mais de 2.700 mortos e mais de 81 mil infetados, de acordo com dados de mais de 40 países e territórios.

Das pessoas infetadas, quase 30 mil recuperaram.

Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo coronavírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.

Com Lusa