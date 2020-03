Coronavírus: Itália avança com 7,5 mil milhões para apoiar famílias e empresas

Giuseppe Conte anunciou ao início da tarde desta quinta-feira, 5 de março, que o Governo de Itália vai disponibilizar uma linha de 7,5 mil milhões de euros para ajudar famílias e empresas perante o cenário de "emergência" provocado pela propagação do coronavírus.Em conferência de imprensa e citado pelo Il Sole 24 Ore, o primeiro-ministro italiano justificou esta decisão com a necessidade de adotar "medidas extraordinárias e urgentes" para fazer face ao impacto do Covid-19 para a economia italiana. Conte adiantou ainda que as autoridades transalpinas já comunicaram esta decisão a Bruxelas, garantindo que existe contacto permanente com a União Europeia e que esta apoio financeiro não põe em causa a "plena sustentabilidade das finanças públicas" do país.Com este novo decreto-lei de resposta ao coronavírus, e tendo em conta os 1,2 mil milhões de euros de flexibilidade orçamental em matéria de défice que Roma já assegurou junto de Bruxelas, o défice orçamental transalpino terá um agravamento de 7,5 mil milhões de euros em 2020, segundo fontes do executivo citadas pelo Il Sole.