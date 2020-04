Coronavírus: França tem quase seis milhões de trabalhadores em layoff

A França, um dos países mais atingidos pela pandemia da covid-19, conta com quase seis milhões de trabalhadores em regime de layoff, indicou esta terça-feira a ministra do Trabalho, Muriel Pénicaud.





"Somos o único país do mundo com este nível de layoff", assinalou a ministra.A governante indicou que, a 6 de abril, eram já 544 mil as empresas que pediram para acionar o regime de layoff e que o número de trabalhadores abrangidos é de 5,8 milhões, o que equivale a um em cada quatro empregos no setor privado no país."Em média, os pedidos são para um período de 12 semanas e 35 horas semanais", detalhou Muriel Pénicaud. A ministra refere que "quase metade da economia está parada".E a governante estima que o custo deste nível de layoff durante três meses atinja os 19,6 mil milhões de euros.A França contabiliza 109.069 casos confirmados de covid-19 e 10.328 vítimas mortais.