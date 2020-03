Coronavírus: Espanha cria fundo de 200 milhões de euros para salvar empresas

Ximo Puig, presidente da Generalitat Valenciana, que gere a região espanhola de Valência, acaba de anunciar um pacote de medidas que visa diminuir o impacto económico da epidemia de coronavirus, sendo a de maior envergadura a criação de um fundo de 200 milhões de euros, do Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), para investir em pequenas e médias empresas sediadas neste território.





"Será a primeira vez que a Generalitat injeta na sua indústria uma ferramenta financeira deste alcance de dimensão", garantiu, no parlamento de Valência. Em simultâneo, Ximo Puig anunciou a criação de um fundo de infraestruturas para a mobilidade, com de um mínimo de 100 milhões de euros,numa colaboração público-privada inédita, envolvendo bancos e o governo autónomo da região: "O objetivo é melhorar as nossas infraestruturas, com critérios de sustentabilidade, centrando-se o investimento e, estradas, vias verdes, portos, vias ferroviárias e projetos inovadores."Sem especificar a quantia, Puig prometeu ainda "medidas de flexibilização e outras ajudas" direcionadas à liquidez das empresas, incluindo acesso a créditos com critérios diferentes, atendendo às "novas condições de previsão de crescimento da economia", e apoio à produção industrial em empresas afetadas pelos casos de coronavirus, para evitar que fiquem paralisadas.