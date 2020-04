Uma enfermeira de um hospital no norte de Londres demitiu-se depois de a direção não lhe ter dado permissão para usar uma máscara protetora, revela o jornal britânico The Guardian.Numa carta de demissão reproduzida pelo jornal, a profissional de saúde Tracy Brennan criticou a administração do hospital Hillingdon - pertencente ao Serviço Nacional de Saúde INglês (NHS) - por a ter impedido de ter usado uma máscara cirúrgica que a trabalhadora tinha comprado para a sua própria proteção e também para a segurança dos pacientes que acompanha.Na missiva a enfermeira explica que os pacientes - que não estão numa ala dedicada ao vírus - não semostraram incomodados por a profissional ter a máscara colocada.Brennan tinha estado fora do trabalho durante 14 dias porque a filha tinha sintomas de ter contraído Covid-19. E quando voltou sentiu-se melhor por usar a máscara, protegendo-se a si e aos pacientes. Mas a direção tinha uma visão diferente. Brennan revela que foi chamada pela chefia do hospital que lhe pediu que retirasse a máscara porque era isso que prevê a política hospitalar. "Eu respondi a dizer que não estava satisfeita com o pedido e defendi-me e disse que não estava confortável em não usar a máscara enquantoa tomava coanta dos pacientes que podiam ter covid, mas mesmo assim acedi ao pedido", revela.Nesse mesmo dia, enquanto tirava uma amostra de sangue, um paciente tossiu-lhe para cima e esta revelou o sucedido à direção que mesmo assim não lhe concedeu a permissão de usar máscara. "Com um coração pesado e tristeza, senti não ter outra opção que não entregar a carta de demissão", revelou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 57 mil.

Dos casos de infeção, mais de 205 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 587 mil infetados e quase 42 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 14.681 óbitos em 119.827 casos confirmados até hoje.