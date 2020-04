Nas últimas 24 horas, foram registadas em Espanha 683 mortes devido ao novo coronavírus. O número é inferior ao verificado esta quarta-feira, quando se registaram 757 mortos em 24 horas. O vírus já fez 15.238 vítimas mortais neste país europeu, um dos mais afetados no mundo. Há 152.446 infetados e 52.165 doentes recuperados.

A Espanha é um dos países mais atingido pelo novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, que já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 87 mil.

O continente europeu, com mais de 772 mil infetados e mais de 61 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 17.669 óbitos em 139.422 casos confirmados até quarta-feira.