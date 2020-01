Centenas de pessoas estão a ser retidas a bordo de um cruzeiro italiano por causa de suspeitas de infeção com coronavírus. Dois passageiros chineses estão, aparentemente infetados, segundo representantes da empresa do navio Costa Smeralda.

A bordo do barco seguem seis mil pessoas. O casal em questão chegou a Itália no passado dia 25 de janeiro e embarcou no porto de Savona no mesmo dia. Pouco depois começaram a apresentar sintomas como febre e dificuldades respiratórias.O corporação do navio Costa Smeralda tomou as devidas precauções depois da mulher, de 54 anos, oriunda de Macau, ter os primeiros sintomas de febre.