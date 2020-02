Foi detetado o primeiro caso de coronavírus no País de Gales, no Reino Unido. Frank Atherton, chefe dos serviços de saúde, disse em comunicado que um caso foi confirmado num cidadão que regressou recentemente do Norte de Itália e que "estão a ser tomadas todas as medidas apropriadas para reduzir o risco de transmissão a terceiros".Foram também detetados dois novos casos em Inglaterra, elevando o total para casos para 15. Os dois casos foram detectados em cidadãos que regressaram do Irão e que já foram transferidos para hospitais especializados.No total, o Reino Unido já tem 19 casos.