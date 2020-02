Coronavírus cancela Mobile World Congress em Barcelona

A edição deste ano do Mobile World Congress, o maior evento mundial da indústria de telecomunicações móveis, foi cancelada depois de numerosas empresas terem indicado que não iriam comparecer no certame, em Barcelona, devido à epidemia do coronavírus.





Segundo a Bloomberg, John Hoffman, CEO da GSMA, organizadora do evento, defendeu esta quarta-feira que a epidemia do coronavírus tornou "impossível" a realização do evento, que se encontrava agendado para de 24 a 27 de fevereiro.

A decisão surge após um número crescente de empresas terem anunciado que não iriam ao evento por receios relacionados com a epidemia que eclodiu na cidade chinesa de Wuhan e que conta já com mais de 42 mil casos a nível mundial e mais de mil mortes.

Entre as empresas que anunciaram que não iriam ao MWC contam-se a LG, Ericsson, Nvidia, Intel, Vivo, Sony, Amazon, Facebook, Cisco, Nokia e NTT Docomo.

O cancelamento é um rude golpe para a cidade catalã, uma vez que o evento tem um impacto económico anual de cerca de 492 milhões de euros e gera mais de 14 mil empregos temporários.