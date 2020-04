Coronavírus: a estratégia da Suécia começa a incomodar alguns habitantes

A Suécia foi um outlier no combate ao coronavírus no âmbito europeu. A princípio seguiu uma estratégia semelhante ao Reino Unido, procurando atingir uma imunidade de grupo sem exigir grandes sacrifícios aos cidadãos e à economia. Mas rapidamente o cenário britânico mudou, quando os números começaram a escalar e foram impsotas restrições como no resto do país. Mas isto não aconteceu na Suécia, onde as pessoas puderam continuar com as suas vidas normaism, tendo apenas restrições ajuntamentos com mais de 500 pessoas. Mas muitos suecos começam a qustionar as decisões do governo à medida que as mortes aumentam.Jornais suecos passaram uma boa parte da semana passada a reportar sobre situações em que lares não têm condições para lidar com o novo coronavírus. A capital, Estocolmo, tem sido particularmente afetada, mas há casos de lares que estão a braços com vários casos de infetados.As medidas de proteção da Suécia passavam por isolar a população mais vulnerável (mais de 60 anos), incluindo lares. Por isso a população está a questionar-se sobre o porquê de um terço das mortes de coronvaírus no país serem registadas em lares. No total já morreram mais de 1.500 pessoas na Suécia e mais de 14 mil infetados. A Suécia tem uma das taxas de letalidade mais elevadas da Europa que se situa nos 10%.Especialistas explicam que as autoridades de saúde suecas estão a olhar de forma conservadora para este vírus e estão a instruir o pessoal a trabalhar em lares a não usarem equipamento de proteção a não ser com utentes que mostrem sinais de estar infetados. E mesmo o pessoal que está a tratar dos idosos só deve ficar em casa se mostrar sintomas. Mas os estudos mostram que uma parte considerável das pessoas infetadas e que podem transmitir o vírus podem mesmo não mostrar um único sintoma, tornando-se particularmente perigosos, na medida em que podem transmitir o vírus sem se aperceberem.

No passado dia 15 de abril, a Suécia registou um pico de mortes devidas ao novo coronavírus: 170 em 24 horas. Contudo, apesar de terem sido concedidos mais poderes ao governo, os cafés, bares, escolas, restaurantes, cabeleireiros e ginásios ainda permanecem abertos.



Stefan Lofven, o primeiro-ministro sueco, anunciou na passada quinta-feira que o governo poderá aprovar leis relacionadas com a emergência de saúde, como o fecho de empresas e escolas, sem passar pelo parlamento entre 18 de abril e 30 de junho. As fronteiras vão manter-se encerradas mais 30 dias. A estas medidas, juntam-se a proibição de visitas a lares e a redução de ajuntamentos de 500 para 50 pessoas, que já tinham sido colocadas em vigor.



Na Islândia estão a ser feitos testes ao máximo de pessoas. Na Suécia só é testado quem tem sintomas tão fortes que sintam necessidade de procurar ajuda hospitalar. É por isso que até agora foram apenas detetados 6.830 casos positivos e 401 mortes (um número bem diferente do caso Português, com uma população total semelhante à da Suécia, mas no qual há 11 mil infetados e 295 mortos). A seguir às Ilhas Faroé, a Islândia é o país com mais testes feitos por milhão de habitantes.



O próprio rei sueco, Carlos XVI Gustavo admitiu num comunicado televisivo no princípio do mês: "Para mim e para muitos no nosso país, a Páscoa é um fim de semana importante e muito esperado. É um momento em que gostamos de viajar e passar tempo com a família e os amigos. Muitos vão à igreja. Mas parte disso não será possível nesta Páscoa", disse Carlos XVI Gustavo, admitindo ainda que todos os suecos "têm de se preparar para ficar em casa"