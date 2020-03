Coronavírus: 60 pessoas contagiadas durante funeral

Um funeral realizado há cerca de duas semanas em Vitória, Espanha, está a ser considerado o maior foco de disseminação do novos coronavírus no país vizinho. De acordo com o jornal espanhol El País , mais de 60 pessoas que participaram nas cerimónias fúnebres ficaram infetadas. Espanha elevou para oito o número de mortes no país. A mais recente vítima mortal foi uma mulher de 87 anos, que morreu em Badalona, Barcelona.

A mesma publicação espanhola dá conta de que 38 pessoas residem na província espanhola de Haro y Casalarreina e pelo menos outras 25 vivem na província de Alava.Recorde-se que este novo surto viral já matou oito pessoas em Espanha. e infetou 402.A nível mundial, o Covid-19, que teve origem em Wuhan, na China, já tirou a vida a mais de 3.400 pessoas e o número de infetados ultrapassou os 100 mil.A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".