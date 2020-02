Dos 31 pacientes, apenas um está em estado grave — um cidadão de 77 anos que está internado num hospital em Madrid.

Espanha voltou a atualizar o número de casos de infetados por Covid-19, passando a contar 31 casos positivos. Segundo o ministério da Saúde, 29 desses casos estão diretamente ligados a zonas de risco noutros países. Porém, não se sabe ainda como foram infetados os restantes três pacientes, dado que não estiverem em áreas afetadas."Além desse grupo, há um grupo de 500 pessoas que podem ter tido contacto casual com pacientes infetados, não um contacto próximo, que não têm sintomas. Estas pessoas têm de ser monitorizadas, mas não precisam de ser isoladas. Precisamos de tomar uma decisão acerca deles. São sobretudo estrangeiros e precisamos de trabalhar com os governos para organizar a saída", disse o diretor do Centro de Alertas de Emergência e Saúde.