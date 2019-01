Corbyn apresenta moção de censura a Theresa May

O líder trabalhista lembrou que a votação contra o acordo para o Brexit representa a maior derrota governamental desde a década de 1920.

Jeremy Corbyn apresentou, na Câmara dos Comuns, uma moção de censura ao governo britânico, num desafio aberto à primeira-ministra britânica. A moção de censura é apoiada pelo líder do SPN, Ian Blackford. A moção será debatida esta quarta-feira.



O líder dos trabalhistas lembrou que a votação contra o acordo para o Brexit (432 votos contra e apenas 202 a favor) representa a maior derrota governamental desde a década de 1920.



Corbyn acusou May de ter, consistentemente, falhado em estender a mão a outros partidos. Segundo o líder trabalhista, um no-deal não é mesmo uma opção para o futuro do Reino Unido e entende que May não conseguirá um acordo com a União Europeia que seja favorável ao país.



Antes da votação que ditou o chumbo do acordo para o Brexit, o líder da oposição ao governo de Theresa May havia indicado que o Reino Unido poderia reabrir as negociações com a União Europeia segundo os termos acordados entre ambos.



"Se o parlamento votar contra este acordo, então o reabrir de negociações não deve, e não pode, ser posto de parte", afirmou Jeremy Corbyn perante o parlamento, apelando ao voto contra o acordo sobre o Brexit que se viria a confirmar.