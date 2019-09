Conservadores vencem eleições na Áustria

Austria, national parliament election result:



SORA projection based on 74% counted



ÖVP-EPP: 37.1% (+5.6)

SPÖ-S&D: 21.8% (-5.1)

FPÖ-ID: 16.0% (-10.0)

GRÜNE-G/EFA: 14.0% (+10.2)

NEOS-RE: 7.8% (+2.5)

JETZT-*: 2.0% (-2.4)

KPÖ-LEFT: 0.7% (-0.1)

Segundo as sondagens à boca das urnas do SORA Institut, o Partido Social Democrata (SPÖ) foi a segunda força política mais votada, com 21,8%, seguido do Partido da Liberdade (FPÖ) – formação com passado nazi, com quem Kurz esteve coligado durante pouco mais de um ano até à queda do executivo –, com 16%.



A Áustria é governada desde maio pelo presidente Alexander Van der Bellen, na sequência do escândalo que fez cair o Governo ÖVP-FPÖ, onde Kurz, 33 anos, atuava como chanceler.



O parlamento austríaco aprovou, em maio, uma moção de censura ao governo liderado por Sebastian Kurz . A queda do executivo conservador da Áustria foi confirmada com uma união inédita: o partido de extrema-direita Partido da Liberdade - até há uma semana parceiro de coligação de Kurz - apoiou a moção apresentada pelo Partido Social Demorata.

O partido do antigo chanceler austríaco Sebastian Kurz venceu as eleições legislativas antecipadas que se realizaram este domingo na Áustria. O Partido Popular conseguiu 37,2% dos votos, mais 5,5 pontos percentuais do que nas eleições de há dois anos, no seguimento das quais celebrou uma coligação com o ultranacionalista FPÖ. Com as votações deste ano, esta solução pode vir a repetir-se, mesmo que o FPÖ tenha sofrido uma pesada derrota.Os ultranacionalistas do FPÖ desceram consideravelmente (quase dez pontos percentuais), obtendo apenas 16,6% dos votos, abaixo dos cerca de 20% que lhe davam as sondagens antes da ida às urnas.Mas mesmo com este resultado, os dois partidos juntos conseguem uma maioria parlamentar juntando as duas votações (53,8%).O partido Os Verdes, que ficaram de fora do Parlamento austríaco nas anteriores eleições, conseguiram14,3%.