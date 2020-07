Conservadores vencem eleições croatas

Os conservadores da União Democrática Croata (HDZ, na sigla original) devem conseguir 61 dos lugares do parlamento, ficando ainda assim bastante longe dos 76 necessários para uma maioria parlamentar. No entanto, o resultado permite que tenham de negociar apenas com um partido para manter o primeiro-ministro Andrej Plenkovic no poder. Uma das respostas para o HDZ pode ser a coligação com o Movimento Patriótico, partido nacionalista liderado por um músico: Miroslav Skoro. O Movimento Patriótico deve conseguir 16 votos, perfazendo 77 dos 76 necessários.Há quase 30 anos que o HDZ lidera os destinos croatas. A grande oposição destas eleições foi a coligação de centro-esquerda Recomeçar liderada pelo Partido Social Democrata (SDP) que reuniu 44 lugares.Skoro, ex-HDZ, foi terceiro nas presidenciais de dezembro e isso levou-o a formar o novo partido que agora deve conseguir 16 lugares no parlamento, nas suas primeiras eleições. O bom resultado do HDZ e do Movimento democrático mostra uma viragem à direita do eleitorado croata.A sondagem Ipsos coloca o partido ultra-conservador Most e os Verdes em quarto lugar, com oito lugares cada um.Mais de 3,8 milhões de eleitores foram chamados às urnas este domingo, para escolher o próximo Governo croata que terá de enfrentar as consequências da pandemia de covid-19 que provavelmente irão prejudicar fortemente a economia croata. Cerca de um quinto do PIB nacional croata provém do turismo que deverá sofrer cortes superiores a 50%.As eleições decorreram com medidas de segurança devido à covid-19, com o uso da máscara a ser obrigatório nas mesas de voto.A Croácia regista até hoje 3.151 casos de infeção e 113 mortos, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins. No entanto, os números têm vindo a aumentar nas últimas duas semanas.