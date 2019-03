O lutador é suspeito de ter agredido uma mulher na Irlanda. A identificação surge no mesmo dia em que anunciou que se ia afastar dos combates.

A polícia irlandesa está a investigar o lutador de artes marciais mistas (MMA) Conor McGregor por agressão sexual. A notícia surge no mesmo dia em que McGregor anunciou que iria abandonar os combates, sem dar detalhes sobre o porquê de se retirar.

A denúncia foi feita às autoridades por uma mulher em Dezembro de 2018, de acordo com o que conseguiu apurar o jornal norte-americano The New York Times. Até ao momento, não foi deduzida qualquer acusação formal pelas autoridades, apesar de ter sido detido em janeiro para interrogatório.

A mulher em causa acusa o lutador de a ter agredido sexualmente no Beacon Hotel, em Dublin, a capital da República da Irlanda. McGregor fica alojado várias vezes num quarto daquele hotel, de acordo com os meios de comunicação irlandeses que referem que a última vez que esteve ali hospedado foi precisamente em dezembro.



O caso de agressão sexual já havia sido noticiado na Irlanda, mas uma lei do país proíbe os meios de comunicação de identificarem um suspeito de violação ou agressão sexual até que este seja condenado. No entanto, uma nota de uma redacção na Irlanda onde se identificava o nome do lutador em ligação ao caso foi parar às redes sociais.

"Um rápido anúncio. Decidi retirar-me do desporto, formalmente conhecido como artes marciais mistas. Desejo felicidades a todos os meus antigos companheiros que prosseguem na competição. Agora, vou juntar-me aos lutadores que já estão nesta aventura da reforma", escreveu o atleta de 30 anos numa mensagem publicada nas redes sociais, esta terça-feira, horas antes de o The New York Times avançar com a notícia de que McGregor estava a ser investigado.





Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as "Mixed Martial Art" today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019







McGregor é um dos mais famosos combatentes da UFC, tendo sido o primeiro elemento da marca a deter dois cinturões de categorias diferentes em simultâneo. Mas desde 2016 que não vence um combate.

O lutador, em 2017, perdeu um dos mais famigerados combates da década quando desafiou o pugilista norte-americano Floyd Mayweather, antes de regressar pela última vez ao UFC, em outubro de 2018, após uma paragem de cerca de dois anos, tendo sido superado pelo russo Khabib Nurmagomedov. Depois do combate, McGregor envolveu-se em confrontos com a comitiva do adversário, que resultaram numa suspensão da competição por seis meses e numa multa de 50.000 dólares (cerca de 44.000 euros).

Já este mês, McGregor foi detido em Miami, nos EUA, por, alegadamente, ter roubado e destruído o telemóvel de um adepto que lhe queria tirar uma fotografia.