No Congresso espanhol, já decorre a votação da moção de censura que fará hoje cair o governo de Rajoy. Ontem, o PSOE reuniu os votos necessários para fazer passar a sua iniciativa. Pedro Sánchez, o líder dos socialistas, deverá tornar-se o novo presidente do governo de Espanha. Mariano Rajoy não estará presente na votação da moção contra si.O Unidos Podemos, o ERC (independentistas catalães), o PDeCAT (independentistas catalães), o Compromís e o Nueva Canarias, junto com os bascos do PNV, compõem os 180 votos favoráveis à moção de censura. Sánchez precisava de 176 para derrubar Rajoy.A votação arranca pouco antes do meio-dia (11 horas em Lisboa), com os deputados a votar um a um. Ontem, durante o primeiro debate da moção de censura, Sánchez pediu a demissão a Rajoy. "Está pronto para se demitir? Demita-se hoje e deixe o poder", afirmou Sánchez. "É parte do passado, de um capítulo que o país está prestes a fechar."Segundo o El País, Sánchez vai respeitar o orçamento aprovado por Rajoy e iniciar diálogo com a Catalunha. Depois da votação no Parlamento, Rajoy tem de apresentar a sua demissão ao rei Felipe VI. Este último receberá Sánchez, que lhe comunicará a composição do seu executivo e será por ele investido como presidente do governo espanhol.