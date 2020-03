Já morreram nove pessoas na sequência do coronavírus em Espanha. As mais recentes vítimas foram um homem de 91 anos, em Madrid, e um outro de 90 anos, no País Basco. Durante a manhã, o Ministério da Saúde espanhol tinha anunciado que o número de casos confirmados naquele país haviam atingido os 430, mas na altura havia apenas a confirmação da morte de oito pessoas.





De acordo com dados divulgados pelo diretor do Centro de Coordenação de Alertas e de Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde de Espanha, Fernando Simón, citados pela agência espanhola Efe, todos os casos positivos de infeção pelo novo coronavírus estão associados a focos de contágio já conhecidos.

Os 430 casos confirmados estão repartidos do seguinte modo: 174 em Madrid, 45 no País Basco, 39 em La Rioja, 30 em Valência, 27 na Andaluzia, 24 na Catalunha, 10 na região autónoma das Canárias, 15 em Castela-Mancha, 14 em Castela e Leão, 11 em Aragão, 10 em Cantábria, seis no arquipélago das Baleares e em Estremadura, cinco nas Astúrias, três na Galiza e em Navarra.

O responsável acrescentou que pelo menos 30 pessoas já recuperaram, mas as autoridades de saúde consideram que ainda é cedo para decretar o fim da fase de contenção do surto. Do total de pessoas que recuperaram, 11 dizem respeito à região da Andaluzia e as restantes às Baleares, Canárias, Madrid e País Basco. As únicas zonas que ainda não registam casos são Múrcia e as cidades de Ceuta e Melilha.