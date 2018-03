Eram 11h19 (10h19 em Portugal continental) quando Carles Puigdemont passou junto à cidade alemã de Schuby, a 50 quilómetros da fronteira entre a Dinamarca e a Alemanha. A essa hora, foi parado por agentes da polícia alemã que o detiveram a pedido de Espanha.

Desde Helsínquia, onde deu uma palestra na Universidade, que os serviços secretos espanhóis sabiam onde estava Puigdemont. No Renault Espace de matrícula belga onde seguia, tinha sido colocado um localizador. O próprio telemóvel do antigo presidente catalão "traiu-o": graças à geolocalização, era possível saber onde o dono se encontrava.

Estes sinalizadores de posição têm um tamanho menor ao de uma moeda, explica o jornal El Confidencial. É possível integrá-los em telemóveis, pulseiras ou outros objectos. Enviam sinais de onda curta, geralmente através de Bluetooth.

Com a informação, o Centro Nacional de Inteligência (CNI), os serviços secretos espanhóis, só precisaram de avisar as autoridades alemãs para que estas aplicassem o mandado de detenção europeu contra Puigdemont. Tinham de ser as forças alemãs a deter Puigdemont, e não elementos do CNI.

E porquê a Alemanha, e não a Dinamarca ou a Suécia, países por onde Puigdemont também passou? Devido à jurisdição alemã, mais favorável a Espanha. O país deverá executar o mandado de detenção e uma possível extradição para território espanhol sem grandes entraves, explica o jornal El Español. Espanha já teve de lidar com a Bélgica, que recusou a extradição.

Na Alemanha, as penas para os crimes equivalentes no país de que Puigdemont é acusado podem chegar à prisão perpétua.



Ex-líder catalão tinha voo de regresso marcado

Carles Puigdemont deveria ter chegado cerca das 16h40 (15h40 em Portugal continental) à Bélgica, por via aérea, vindo de Helsínquia.

Depois da sua palestra na Universidade de Helsínquia, no dia 23, o paradeiro de Puigdemont tornou-se desconhecido. No dia seguinte, o deputado finlandês Mikko Kärnä informou que o catalão já tinha saído da Finlândia na noite de sexta-feira. Pretendia fazer uma viagem de 30 horas entre Helsínquia e Waterloo, na Bélgica, onde está a viver.

Porém, acabou por passar a noite na prisão alemã de Neumünster, a norte de Hamburgo. Puigdemont ocupou uma das 44 celas destinadas aos detidos em prisão preventiva.

Segundo o jornal La Vanguardia, o edifício tem mais de 100 anos. Compreende 571 celas. Aqui, encontram-se homens adultos cujas penas vão até cinco anos de prisão. 74% dos reclusos são de nacionalidade alemã.