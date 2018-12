No primeiro sábado de protesto dos coletes amarelos, Emmanuel Macron manteve-se em silêncio. Nesse 17 de Novembro, e nos dias seguintes, 282 mil pessoas – no protesto convocado nas redes sociais e aparentemente apartidário – bloquearam as estradas de França em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis a 1 de Janeiro. No sábado seguinte, foram 106 mil. E o Presidente francês voltou a não intervir publicamente.Quando chegou o terceiro fim-de-semana de violência nas ruas, com 133 feridos e 412 detidos, Macron falou, finalmente: "Eu respeitarei sempre as contestações e a oposição, mas nunca aceitarei a violência." Horas depois,visitou as ruas de Paris onde se mantinham viaturas queimadas, montras partidas e monumentos danificados. No Arco do Triunfo, um graffito exigia "Macron resigna". Logo ao lado, o rosto da estátua de Marianne, o símbolo da República Francesa, foi esmagado. Segundo o Le Monde, o povo apupou-o mais do que o aplaudiu. Um sinal, escreveu o jornal norte-americano Washington Post, de que os franceses identificam o Presidente que "perdeu a noção do quotidiano com uma liderança monárquica".Em simultâneo, Macron marcou uma reunião de emergência com o seu Governo. Daí, saiu a decisão de um recuo: o imposto sobre os combustíveis será suspenso durante seis meses. A percepção das forças da rua encolheu a ira que Macron manifestara cerca de 72 horas antes. Era preciso ser "surdo e cego", admitiu o primeiro-ministro Édouard Philippe no dia 4, para não ouvir e ver a crescente raiva nas ruas.

