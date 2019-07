Comissão Europeia abre investigação à Amazon

#EUAntitrust We open a formal investigation to assess whether Amazon's use of sensitive data from independent retailers who sell on its marketplace breaches EU competition rules: https://t.co/gHHZH5TQzu pic.twitter.com/Bl7dOH8Dnh — EU Competition (@EU_Competition) July 17, 2019

O braço da concorrência da Comissão Europeia já tinha aberto uma investigação preliminar à Amazon no final do ano passado, seguindo agora para uma investigação aprofundada. Ao fazê-lo, as autoridades europeias começam assim a construir um processo que pode, no final, levar à aplicação de multas ou uma ordem para mudar a forma como a empresa funciona.Em causa está a forma como a Amazon pode estar a usar "de forma injusta" os dados das vendas de outras empresas mais pequenas que usam a plataforma da gigante tecnológica ("marketplace"). Esses dados podem estar a dar uma vantagem competitiva à empresa norte-americana que tanto gere a plataforma como é vendedora nessa mesma plataforma, competindo com outras empresas que não têm acesso a esses dados agregados.A investigação preliminar da autoridade da concorrência europeia concluiu que "a Amazon aparenta usar para efeitos concorrenciais informação sensível sobre os vendedores no 'marketplace', os seus produtos e as transações que acontecem nessa plataforma".Para confirmar as suas suspeitas, a Comissão Europeia vai investigar os acordos padrão que existem entre a gigante tecnológica e os vendedores particulares, os quais permitem que a Amazon analise e use dados de terceiros. "A Comissão vai focar-se sobre se e como o uso dos dados acumulados dos vendedores por parte da Amazon como retalhista afeta a concorrência", esclarece o comunicado.Além disso, a concorrência europeia vai olhar também para um conjunto de dados sobre a seleção dos vencedores do "buy box" (uma recomendação) e o impacto da informação de terceiros recolhida pela Amazon tem nessa escolha, que depois tem impacto no quão bem sucedido um produto é."Se provadas, as práticas sob investigação podem violar as regras de concorrência da UE sobre os acordos anti-concorrenciais entre empresas e/ou [as regras] relativas ao abuso da posição dominante", conclui o executivo comunitário.