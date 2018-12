França a ferro e fogo



Começando como manifestações pacíficas, rapidamente as acções dos "coletes amarelos" - a indumentária utilizada pelos manifestantes - se tornaram violentas, tendo mesmo havido confrontos entre os manifestantes e a polícia francesa nos Campos Elíseos, a artéria principal da capital francesa, Paris.



Os manifestantes protestavam contra a enome carga de impostos, a perda do poder de compra e a desilusão com o presidente francês que continua a ver a sua taxa de popularidade a descer.



Os últimos dados sobre sábado indicam que 136 mil pessoas se juntaram à mobilização dos "coletes amarelos" e que houve 263 feridos, além de centenas de detidos.

A decisão foi tomada na segunda-feira à noite, no Palácio do Eliseu, e deve ser apresentada durante esta manhã aos deputados do partido do Presidente francês, Emmanuel Macron