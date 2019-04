Coletes amarelos causam o caos em Paris

Os manifestantes atearam fogo a carros e atacaram os polícias. Já há mais de cem detidos.

Os coletes amarelos voltaram às ruas de Paris para a 23ª semana de protestos e a primeira manifestação depois do incêndio da catedral de Notre-Dame. Os manifestantes estão indignados com os alegados mil milhões prometidos pelo governo para restaurar a catedral Notre-Dame, avança a Reuters.



Embora os protestos matutinos tenham decorrido com tranquilidade, ao início da tarde começaram a registar-se os primeiros confrontos entre manifestantes e a polícia, com registo de caixotes do lixo e veículos incendiados. A polícia já deteve 126 pessoas e foram realizados mais de 11 mil controlos preventivos de segurança.



Os manifestantes estiveram proibidos desde o início de se aproximarem da catedral de Notre-Dame, onde um incêndio lavrou no início da semana causando estragos avultados.



Durante os protestos, dezenas de manifestantes vestidos com capuzes pretos arremessaram objetos contra as forças policiais na capital francesa. A polícia respondeu com gás lacrimogéneo e com cargas sobre os manifestantes.



Depois de várias semanas relativamente calmas, o ministro do Interior Christophe Castaner disse durante uma conferência de imprensa na sexta-feira que foi informado de um possível regresso dos manifestantes a Paris, Toulouse, Montpellier e Bordeaux. Castaner referiu que se podia esperar uma repetição de protestos violentos que ocorrem no passado dia 16 de março.