Colapso de ponte em Toulouse faz pelo menos um morto

Pont de mirepoix sur tarn effondrée

Uma ponte colapsou esta manhã em Toulouse França , provocando a morte de pelo menos uma pessoa.Um carro e um camião caíram ao rio. Segundo o Dépêche du Midi, a bordo do veículo ligeiro seguia um adolescente de 15 anos e os seus pais.Segundo o mesmo jornal, a ponte colapsou devido à passagem do camião cuja carga era superior ao limite autorizado no local.