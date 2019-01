Cinco feridos em tiroteio na Córsega

Um homem disparou contra um grupo de pessoas esta quarta-feira em Bastia, ferindo duas pessoas com gravidade e outras três ficaram com ferimentos ligeiros. Tiroteio ocorreu na região francesa a nordeste da ilha da Córsega.O atirador ter-se-á barricado depois dos disparos e estará cercado pela polícia, referem os meios de comunicação franceses que referem que se deve tratar de um homem de 70 anos que habita no bairro onde ocorreu o ataque. Ainda não são conhecidas as motivações por detrás do ataque.