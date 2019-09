Cidade espanhola cobra nove euros por ano para ter um cão

Ter um cão vai custar nove euros por ano a partir de 2020, na cidade de Zamora, em Espanha. O município disse que o objetivo do imposto não é punir os donos dos animais que se 'esquecem' do cocó dos seus cães nos jardins. Isto porque a sua limpeza vai custar muito mais do que os municípios vão receber.

A câmara municipal da única cidade governada pelo partido espanhol Esquerda Unida, quer cobrir os custos de construção e manutenção de áreas de lazer caninos, evacuação, distribuição de sacos para recolher excrementos e de dispensadores, além de desenvolver um censo eletrónico de animais de estimação. "Estes custos diretos representam cerca de 70 mil euros anuais", disse o Conselheiro para as Finanças, Impostos e Receitas, Diego Bernardo, ao jornal espanhol El País. E acrescenta: "esperamos alcançar, com a taxa, entre 50 mil a 90 mil".

"Há mais e mais cães em Zamora e dá para ver isso na rua, mas não sabemos exatamente quantos são", acrescenta o conselheiro. A cidade tem 61 mil habitantes de 9.800 cães registados. Mas admite: "suspeitamos que são menos, já que os donos não costumam dar a baixa quando os animais morrem, porque não pagam nenhum imposto".

Limpar os excrementos de cão na cidade é um processo caro, depois de calcular o tempo gasto diariamente por cada varredor nesta tarefa, Bernardo diz que são "cerca de 15 minutos por dia", com um custo de 250 mil euros por ano.

Zamora não é excepção, nem pioneira na introdução do imposto canino, de acordo com o jornal espanhol. Arévalo, em Ávila cobra um imposto de 14,30 euros anuais. Majorada del Campo e Fresnedillas de la Oliva em Madrid, também o faz. Inca, em Maiorca, começou no início deste ano. Já em Plasencia tentaram implementar o imposto, mas a câmara rejeitou.

Na Europa também existe este tipo de impostos, na Holanda chega a 120 euros por animal e por ano. Na Alemanha o imposto depende dos municípios – que varia conforme o local e o tipo de cão. Em Berlim, para o primeiro cão paga-se 120 euros por ano e para os seguintes 180 euros.

Em Portugal não existe um imposto para animais de estimação mas é obrigatório o registo e licenciamento dos cães, na junta de freguesia da área de residência do dono.