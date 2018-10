Vídeos revelam destruição na província de Málaga. Centenas de pessoas foram retiradas das casas.

Um bombeiro foi encontrado morto na província de Málaga, no sul de Espanha, zona afectada por fortes inundações que levaram à retirada de centenas de pessoas das suas casas. O bombeiro Jose Gil Gutiérrez tinha desaparecido depois de o veículo em que seguia com dois colegas ter capotado. Os dois homens foram resgatados, mas o corpo de Gutiérrez foi encontrado a seis quilómetros da viatura em que seguia.



Na cidade de Campillos, os carros foram arrastados pela força da água das chuvas ao longo das ruas.



Caíram quase 400 mililitros de chuva em 24 horas na cidade de Ardales – a 62 quilómetros da cidade de Málaga. O vídeo abaixo foi captado em Ronda:



As cidades de Teba, Antequera, Almargen, Carratraca, Casarabonela, Fuente de Piedra, Humilladero e Sierra de Yeguas são as mais atingidas pela tempestade.



A Agência Estatal de Meteorologia (AEMET) anuncia aviso vermelho para as chuvas na região de Málaga até às 18 horas deste domingo. A província de Sevilla também já apresenta acidentes relacionados às chuvas, como alagamentos de vias e casas, e está sob aviso laranja, assim como Cádiz.