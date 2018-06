O chefe de gabinete do presidente francês vai ser investigado pela procuradoria geral por suspeitas de ter infringido a regra do conflito de interesses enquanto foi ministro das Finanças, anunciou o procurador-geral.A investigação partiu de uma denúncia feita pelo grupo anti-corrupção Anticor, em que Alexis Kohler era acusado de ter quebrado as regras de conflito de interesse por ter mantido relações com a Companhia de Envio Mediterrânico enquanto mantinha um cargo público.Já houve uma resposta vinda do Eliseu que informou que o aliado de Macron irá provar que as alegações de conflito de interesses são falsas, informando ainda que a acusação pelo grupo Anticor tinha por base notícias que continham informação errónea."O Senhor Kohler vai providenciar todos os documentos necessários para mostrar que o seu comportamento respeitou o estado de direito em todas as circunstâncias", avançou ainda o gabinete do presidente francês.