As tumbas do cemitério em França foram profanadas com desenhos de suásticas e inscrições de frases antissemitas.

Um cemitério em França foi vandalizado na segunda-feira, poucas horas antes de uma manifestação no país contra o antissemitismo. Os danos foram descobertos um dia depois, os quais a autarquia de Baixo-Reno descreveu como um ato "antissemita odioso" e mostrou o seu "total apoio à comunidade judaica, que foi novamente alvo" de uma manifestação de ódio.

Segundo a France Presse, foram desenhadas suásticas e frases antissemitas em azul e amarelo em 90 túmulos, e no portões que circundam a área do cemitério em Quatzenheim, perto de Estrasburgo. Uma das sepulturas estava vandalizada com a expressão Elsässisches Schwarzen Wölfe, que se traduz como "Os Lobos Negros da Alsácia", numa possível referência ao grupo de nacionalistas e separatistas alemão que esteve ativo nas décadas de 70 e 80 e lutou pela liberdade da região.

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, disse de manhã que o presidente Emmanuel Macron iria visitar hoje o cemitério, antes de se descolar para visitar o Memorial de Shoah, o museu do Holocausto, em Paris.

O Ministério Público de Estrasburgo abriu uma investigação ao incidente.

Os últimos dados do ministério do Interior francês revelam que os ataques antissemitas no país aumentaram em 74% em 2018: registaram-se 541 incidentes, mais 47% do que em 2017 (311).

"O antissemitismo é a negação da República, tal como atacar eleitos ou instituições é também negá-la. Seremos implacáveis contra quem cometer este tipo de crimes", declarou Macron , que se apresenta contra a possibilidade destes atos serem criminalizados em França. "Penso que penalizar o antissemitismo não é uma boa solução", disse Macron esta terça-feira. "Isso não nos faz estar juntos, ser uma República. Construir a República é educar, formar", argumentou.