A Catedral de Santo Estêvão, no centro de Viena, na Áustria, foi evacuada esta quinta-feira devido a um alerta de bomba, confirmaram as autoridades do país ao site OE24. A ameaça foi recebida através de uma chamada telefónica feita a partir da uma cabine pública, esclareceu Harald Sörös, porta-voz da polícia de Viena.





#Aktuell wird von uns der #Stephansdom und der #Stephansplatz aufgrund einer telefonischen Bombendrohung gesperrt. Kein Grund zur Sorge, unsere KollegInnen sind vor Ort und beginnen soeben mit der Durchsuchung. #InnereStadt — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 27 de dezembro de 2018



"Sim, há uma ameaça de bomba", disse uma polícia austríaca citada pela Reuters.



Os agentes já inspeccionaram a catedral e não encontraram quaisquer vestígios de materiais explosivos, mas o local ainda não foi considerado seguro.





"Alles negativ, in Kürze wieder normales Straßenbild" - Die Durchsuchung des #Stepahnsdom verlief negativ, die Sperren werden aufgehoben und die Ermittlungen zum Anrufer beginnen. #InnereStadt — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 27 de dezembro de 2018