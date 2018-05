Carles Riera

A Catalunha voltará a ter um presidente independentista. O partido CUP (Candidatura de União Popular) anunciou esta tarde que manterá a abstenção dos seus quatro deputados na votação de amanhã, dia 14 de Maio, que deverá terminar com a escolha de Quim Torra como presidente da Generalitat. Será ele o sucessor de Puigdemont. A 10 de Maio, Puigdemont anunciou que ia renunciar a ser o presidente da Catalunha e designou Torra como seu substituto.Torra é deputado do partido Juntos Pela Catalunha.A decisão da CUP, cuja abstenção era essencial para que Torra fosse escolhido, foi anunciada pelo líder parlamentar Carles Riera. A CUP "não bloqueará a formação de um novo governo, mantendo as suas quatro abstenções, sem garantir a governabilidade, fazendo uma oposição activa durante a actual legislatura", afirmou.Amanhã, a votação deverá ser semelhante à de dia 12 de Maio. Aí, Torra conseguiu 66 votos para ser eleito, mas precisava de 68. Com esta posição da CUP, Torra será escolhido na segunda-feira com maioria simples: 66 votos a favor (do Juntos pela Catalunha e Esquerda Republicana da Catalunha), 65 contra (dos Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú e Partido Popular) e quatro abstenções.