A detenção do ex-presidente da Catalunha Carles Puigdemont, no passado domingo na Alemanha, desencadeou manifestações nas ruas de Barcelona de catalães que anunciaram em palavras de ordem o início da "Primavera Catalã", em referência às manifestações ocorridas no Norte de África em 2010 e que originaram quedas de governos e a guerra na civil na Síria.

As manifestações, que resultaram em nove pessoas detidas e 100 feridas, estão a fazer pressão sobre os partidos independentistas no parlamento da Catalunha, que hoje voltaram à ideia de fazer eleger de novo Puigdemont como presidente da região.

Os partidos independentistas Juntos por Catalunha, a Esquerra Republicana (ERC) e a Candidatura de União Popular (CUP) não conseguiram ainda eleger um novo presidente da Catalunha. Depois de as candidaturas de Puigdemont e Jordi Sànchez terem sido impossibilitadas pelo Supremo Tribunal, que exigiu a presença dos candidatos em Barcelona, quando o primeiro estava em Bruxelas e o segundo preso, o terceiro candidato, Jordi Turull, falhou a eleição com a abstenção da CUP.

O partido de extrema-esquerda já garantiu que só aceita na presidência Carles Puigdemont.

Agora, num acto desesperado, estes partidos querem levar ao parlamento, ainda esta semana, uma resolução em que se comprometem "a adoptar todas as medidas necessárias para garantir que Carles Puigdemont possa exercer os seus direitos políticos incluindo o direito, a submeter a debate e votação, a sua candidatura para ser investido presidente da Generalitat."

Os deputados baseiam esta decisão na admissão por parte da Comissão Europeia dos Direitos Humanos da reclamação apresentada por Jordi Sànchez, que está preso desde Outubro de 2017, em que defende que os seus direitos estão a ser violados ao não lhe ser permitido a saída da prisão para poder tomar posse da presidência da região.

Para os deputados, a admissão por parte da Comissão Europeia dos Direitos Humanos, formada por um nacional de cada estado-membro da União Europeia, é um bom sinal.

E, apesar da decisão desta entidade não obrigar as justiças nacionais a rectificar decisões, acreditam que pode ser a forma de permitir que Jordi Sànchez saia da prisão, mas também que Puigdemont possa tomar posse como presidente da Catalunha.

Entretanto, o parlamento catalão está a preparar uma reforma da Lei da Presidência que permite a investidura do presidente à distância. A tramitação da nova lei foi publicada na semana passada no Boletim da Câmara catalã e deverá ser aprovada no Conselho de Garantias Estatuárias, o tribunal constitucional catalão.

Mas os especialistas já avisaram que a nova lei não poderá ser usada para investir Carles Puigdemont, porque isso significa desobedecer ao Tribunal Constitucional.