Desaparecimento vai continuar a ser investigado por mais seis meses.

O caso de desaparecimento de Madeleine McCann vai continuar a ser investigado por mais seis meses. Segundo avança o Telegraph, o Ministério do Interior britânico vai contribuir com um financiamento extra de 175 mil euros às autoridades encarregues do caso.



McCann desapareceu há exactamente 11 anos na Praia da Luz, no Algarve, em 2007. Agora, a Operação Grange, que foi lançada em 2011, quer continuar a desenvolver várias linhas de pesquisa, com o objectivo de encontrar novas pistas.



Na página oficia de Facebook da campanha para encontrar Madeleine, os pais da menina explicam que ainda não perderam a esperança. "Faremos o que for preciso para a encontrar. A perseverança e a esperança mantêm-se", pode ler-se na publicação.



Neste caso de Madeleine McCann, as autoridades já gastaram mais de 13 milhões de euros nas investigações.