Alemanha: Carro embate contra multidão ferindo mais de 30 pessoas

Um carro irrompeu contra uma multidão ferindo mais de 30 pessoas numa parada em Volkmarsen, na Alemanha, esta segunda-feira. Segundo a informação avançada pelo Bild, alguns dos feridos estão em estado grave. As autoridades afirmaram já ter detido o condutor do carro, um alemão de 29 anos, escusando-se a referir se o caso foi intencional ou acidental.O carro, um Mercedes cinzento, atingiu a multidão no centro da cidade de Volksmarsen. Segundo os meios de comunicação alemães, no grupo que festejava o Carnaval estavam crianças e algumas testemunhas oculares dizem que o condutor parecia mesmo querer atingir a multidão.Outras testemunhas citadas pelo Hessenschau, contaram que o condutor percorreu cerca de 30 metros enquanto acelerava já no interior da multidão.As autoridades asseguram que não existem motivos de alerta em outras cidades alemãs.Este episódio acontece uma semana depois de, também na Alemanha, um homem ter abatido 10 pessoas, num ataque com motivações xenófobas. O atirador, foi encontrado morto na sua casa.As autoridades encontraram um manifesto de 27 páginas onde Tobias R. justificava a eliminação de várias etnias, defendendo que sua existência era "um erro fundamental".