O ex-presidente catalão, Carles Puigdemont, já pagou a caução imposta pelo tribunal alemão e poderá sair da cadeia imediatamente.Um dia depois do tribunal alemão ter decidido que as acusações contra Carles Puigdemont não se traduzem em sedição - o crime do qual é acusado pela justiça espanhola -, e ter decidido libertar o catalão após pagamento de uma caução de 75 mil euros, Puigdemont não perdeu tempo e já fez o dito pagamento.O ex-líder catalão, que fugiu de Espanha há mais de cinco meses, vai aguardar em liberdade a decisão de extradição pedido por Espanha.Ontem, o tribunal alemão decidiu que o crime de rebelião "não é admissível" porque não cumpre o requisito da "violência." Os tribunais espanhóis têm outro entendimento e fundamentaram a acusação num relatório da Guardia Civil em que se enumera cerca de 300 incidentes violentos antes e depois do referendo da independência da Catalunha.

Puigdemont está na prisão de Neumünster desde 24 de Março, quando foi detido pela polícia alemã pouco depois de ter entrado pela fronteira dinamarquesa.