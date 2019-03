Cardeal condenado seis meses de prisão com pena suspensa por não denunciar abusos

Um padre da congregação de Philippe Barbarin terá abusado sexualmente de vários menores na década de 80. O cardeal de Lyon terá tido conhecimento do caso sem o denunciar às autoridades,

O cardeal francês Philippe Barbarin foi condenado a seis meses de prisão com pena suspensa por não ter denunciado às autoridades competentes as queixas que recebeu sobre abusos sexuais por parte de um padre a menores. Foram ainda condenados outros membros da diocese, acusados de compactuarem com abusos sexuais, por terem tido conhecimento dos mesmos, mas não os terem denunciado.



Os abusos em causa foram cometidos pelo padre Bernard Preynat, entre 1986 e 1991. As vítimas foram "dezenas de menores", lembra o jornal francês Le Monde que informa ainda que o cardeal de Lyon podia enfrentar uma pena que ia até três anos de prisão efectiva e o pagamento de uma multa que podia atingir os 50 mil euros.



De acordo com o diário francês, os abusos cometidos pelo padre Breynat foramd escobertos ainda durante a década de 90, pelos seus superiores hierárquicos. Logo no início da década, o sacerdote foi proibido de lidar com grupos de jovens escuteiros, mas continuou a celebrar missa, tendo sido afastado apenas em 2015, pelo cardeal agora condenado.



Segundo contou em tribunal o cardeal Barbarin, quando tomou conhecimento dos abusos foi lançada uma investigação interna, logo em 2014. No entanto, não comunicou as denúncias às autoridades francesas. O advogado das vítimas desmente o cardeal, afirmando que o mesmo tinha conhecimento dos abusos desde 2010, tendo esperado quatro anos para lançar a investigação.



As primeiras denúncias públicas surgiram em 2015 quando nove homens adultos acusaram o padre Preynart de ter abusado sexualmente deles quando ainda eram crianças. O processo evoluiu com a acusação a alargar-se a todos os membros da diocese que alegadamente tiveram conhecimento dos casos sem os denunciarem.



Este caso surgiu a público a 23 de outubro de 2015, dia em que a diocese de Lyon revelou que tinha recebido queixas contra o padre Bernard Preynat por "agressão sexual a menores" cometida 25 anos antes.

A 12 de janeiro de 2016, várias vítimas criaram uma associação chamada "La parole libéreé" e a 27 de janeiro o padre Bernard Preynat, que reconhece os factos, foi acusado de agressão sexual a jovens escuteiros entre 1986 e o final de 1991.

A 4 de marco de 2016, o Ministério Público de Lyon abriu uma investigação preliminar a vários líderes da diocese, incluindo o cardeal Barbarin, por "não denúncia do crime", mas foi arquivada meses depois por decisão da procuradoria de Lyon.

O processo foi retomado posteriormente por citação direta iniciada pelas vítimas, sendo agora o caso julgado pelo que é chamada "a justiça dos homens", embora o cardeal tenha recentemente dito: "Só tenho um juiz que é o Senhor".