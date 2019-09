A Câmara dos Lordes aprovou a proposta legislativa ("Lei Benn") que impede um Brexit sem acordo. Isto quer dizer que o primeiro-ministro Boris Johnson vai ter de pedir um novo adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia. A decisão foi tomada sem que fossem feitas quaisquer emendas no projecto de lei, o que significa que agora segue para a promulgação da Rainha Isabel II, o que poderá acontecer na segunda-feira.





A saída do Reino Unido estava marcada para 31 de outubro - com ou sem acordo -, mas esta nova lei aprovada no Parlamento impede essa saída desordenada. Portanto, o primeiro-ministro será obrigado a pedir um novo adiamento da data para o Brexit caso não se chegue a um acordo de saída até 19 de outubro, um dia depois de se realizar a Cimeira Europeia.

O primeiro-ministro tem deixado claro que fará tudo para que a saída do Reino Unido da União Europeia aconteça a 31 de outubro, com ou sem acordo, mas a Câmara dos Lordes não vai permitir a Johnson levar a sua avante. "Prefiro morrer numa valeta do que ir a Bruxelas pedir um novo adiamento", tinha avisado o líder do governo.



A legislação prevê o adiamento para 31 de janeiro (isto é, mais três meses face ao prazo atual).



"Vou fazer tudo o que me for possível para nos tirar da União Europeia a 31 de outubro", disse durante o discurso, defendendo que "se o povo pensa que [o Reino Unido] deve permanecer na UE depois dessa data, então, cabe ao povo decidir". Antes da cerimónia, já tinha sido revelado que Boris apresenta, na próxima segunda-feira, uma nova moção na Câmara dos Comuns para convocar eleições antecipadas. A primeira tentativa aconteceu na noite de quarta-feira, mas o Partido Conservador não alcançou a necessária maioria. Com esta decisão, o líder conservador pretende recuperar o controlo sobre o processo do Brexit, que sofreu nova reviravolta esta semana.