325 votos a favor e 213 contra, vencendo folgadamente Chris Bryant, na última ronda de votações. Na corrida estavam também





Lindsay Hoyle, vice-presidente da Câmara dos Comuns há mais de nove anos, assumiu esta segunda-feira o lugar de presidente daquele organismo. Hoyle sucede a John Bercow, famoso pelos seus berros de "Ordeeer!" com que tentava instalar o sossego na Câmara e pelas suas gravatas com padrões excêntricos.Hoyle foi eleito para a Câmara em 1997, como deputado trabalhista. Venceu comEleanor Laing, Harriet Harman, Rosie Winterton, Edward Leigh e Meg Hillier que foram ficando para trás em sucessivas rondas de votações.

O presidente da Câmara dos Comuns tem como funções conduzir os debates e representar os deputados junto das outras autoridades políticas do Reino Unido, como a Câmara dos Lordes ou a Rainha.



No pequeno discurso de campanha que todos os candidatos fizeram antes da votação, Hoyle disse que quer garantir que todos os deputados tenham oportunidade de falar na Câmara.

O parlamento britânico despediu-se, na passada quarta-feira, de John Bercow, com o primeiro-ministro conservador, Boris Johnson, e o líder trabalhista da oposição, Jeremy Corbyn, a elogiarem o serviço prestado ao longo de uma década.





John Bercow dirigiu a Câmara dos Comuns durante uma década, ao longo da qual atuou durante os governos de quatro primeiros-ministros: Gordon Brown (trabalhista), David Cameron (conservador), Theresa May (conservadora) e Boris Johnson (conservador).

A sua renúncia do cargo de speaker deveria ter coincidido com a saída do Reino Unido da União Europeia, a 31 de outubro, mas o calendário do ‘Brexit’ foi esta semana adiado para 31 de janeiro do próximo ano, num processo longo e tortuoso a que Bercow assistiu e no qual colaborou de forma ativa.

Bercow, que votou pela permanência do Reino Unido na União Europeia, no referendo de 2016, foi acusado de favorecer a bancada parlamentar que esteve contra o Brexit, o que ele sempre negou.