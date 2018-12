Na terça-feira, a polícia espanhol disparou contra uma cadela em plena Gran Vía, em Barcelona, depois de esta, segundo a versão da Guardia Urbana, ter mordido a mão de um dos agentes.

Os polícias aproximaram-se de um jovem sem-abrigo no local porque este estava acompanhado por uma cadela que não tinha trela, o que vai contra as regras municipais da cidade. Segundo os agentes, o homem assumiu uma postura de confronto e recusou-se a pôr uma trela na Sota, a cadela. Foi nesta altura, alegadamente, que o animal mordeu a mão de um dos elementos da Guardia Urbana que acabou por alvejar a cadela, uma vez que o tutor viu-se incapaz de a controlar.





O sem-abrigo contradisse o agente e garantiu ao El País que Sota apenas lhe ladrou. Este, no entanto, foi detido e acusado de agressão a um agente da autoridade depois de ter ferido o polícia que disparou contra Sota com o seu skate, partindo-lhe um dente, após se ter apercebido que a sua cadela estava a morrer.

A polícia espanhola já realizou um inquérito interno e concluíram que o agente agiu em conformidade com a situação.





Os resultados do inquérito não convenceram toda a agente: a Câmara municipal de Barcelona está a procurar testemunhas para apurar o que se passou. O PACMA, o partido dos direitos dos animais de Espanha, também está a criticar a actuação do polícia e fez um apelo aos seus apoiantes para fazerem o mesmo, com a realização de manifestações de organizações de defesa dos animais que exigem que a autarquia se responsabilize pela morte do animal.

Dezenas de espanhóis também estão contra a atitude do agente e transformaram o local onde Sota morreu num altar, com velas e mensagens de apoio ao tutor.