Cadáveres de cinco crianças encontrados em apartamento na Alemanha

Foram encontrados os corpos de cinco crianças esta quinta-feira num apartamento na cidade alemã de Solingen, confirmou ao jornal germânico Bild a polícia local.



A polícia está no local a investigar o caso, de acordo com a agência de notícias alemã DPA.O site Tag 24 dá conta de que a polícia foi chamada ao local por volta das 14 horas locais (menos uma hora em Lisboa). A área está cortada.

A avó das crianças relatou ao mesmo jornal alemão que foi a própria a chamar a polícia e denunciar o crime cometido pela filha, de 27 anos, e que esta estaria a viajar com o filho mais velho, de 11 anos, com o objetivo de se suicidar. O Bild avança que a mãe se terá tentado suicidar na estação central de Düsseldorf (a cerca de 35 quilómetros da habitação) às 13h46 locais, mas que sobreviveu ficando gravemente ferida.



O filho de 11 anos foi encontrado ileso com a avó.



As crianças que morreram tinham 1, 2, 3, 6 e 8 anos.