Cadáver com 30 anos descoberto em mansão abandonada de Paris

Os trabalhos de remodelação de uma mansão abandonada numa das zonas imobiliárias mais caras de Paris estavam a decorrer tranquilamente até que tiveram de ser suspensas na sequência da descoberta de um cadáver que estava em decomposição na cave da casa há 30 anos. O corpo foi identificado como sendo um sem-abrigo chamado Jean-Pierre Renaud e apresentava sinais de ter sido assassinado. Polícia francesa já está a investigar.A casa, a poucos minutos da residência oficial do primeiro-ministro francês e dos Les Invalides (um complexo de museus e monumentos relacionados com a história militar de França), custou cerca de 35 milhões de euros e estava vazia há três décadas. A mansão que estava coberta de heras e a cair aos pedaços chegou a ser habitada por François Coppée, um poeta e dramaturgo francês.Foi vendida no início do ano num leilão por 35,1 milhões de euros por Jean-Bernard Lafonta, da empresa de investimento Wendel. Os trabalhos de restauração começaram logo em fevereiro deste ano. Foi no início dessa empreitada que os trabalhadores encontraram o corpo. "Toda a gente ficou devastada por descobrir um corpo que estava ali há tantos anos, sem que ninguém soubesse", afirmou Sabine Lebreton, a vice-presidente de uma associação local que se dedicava a preservar o palacete.Apesar da descoberta do corpo ter acontecido em fevereiro, só agora veio a público o evento. A polícia tinha já aberto uma investigação ao caso porque o cadáver tinha os ossos partidos e cortes de faca, informa o jornal francês Le Monde. O homem foi identificado como sendo Jean-Pierre Renaud que uma fonte policial descreveu ao diário como um "sem-abrigo com um problema de alcoolismo".A mesma fonte explicou que possivelmente nunca se encontrará o culpado. "Podemos imaginar que tenha acontecido uma luta com outra pessoa que vivesse nas margens da sociedade... Mas não é claro se ele morreu na mansão ou se foi para lá levado e podemos mesmo nunca descobrir o responsável. É até possível que o responsável já esteja morto", acrescentou.A família de Renaud já foi localizada e informada e os trabalhos na casa deverão prosseguir no fim do verão.