Caça desaparece dos radares enquanto sobrevoava Alpes

As autoridades lançaram uma missão de busca pelo aparelho e acreditam que o piloto e co-piloto se podem ter ejetado antes do possível despanhe.

Um caça francês Mirage 2000D, que tinha descolado da base aérea de Nancy-Ochey, desapareceu esta manhã dos radares.



O aparelho desapareceu enquanto sobrevoava a cordilheira de Jura, no norte dos Alpes, junto à fronteira com a Suíça.



A Reuters informa que o aparelho "não estava armado e não tinha reservatório suplementar".



As autoridades lançaram uma operação para tentar encontrar o piloto e o copiloto, que seguiam a bordo do avião e podem ter-se ejetado, pedindo informações que possam ajudar.