Bruxelas está a investigar a BMW, a Daimler e a Volkswagen. Em causa estão suspeitas de conluio para limitar a concorrência no desenvolvimento de tecnologia de energia limpa, que tem como objectivo reduzir as emissões poluentes nos veículos."A Comissão Europeia está a investigar se a BMW, a Daimler e a Volkswagen chegaram a acordo para não competirem umas contra as outras no desenvolvimento de sistemas importantes de redução de emissões poluentes em carros a gasolina e diesel", afirmou a comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, de acordo com um comunicado de Bruxelas.A comissária acrescenta ainda que "se se provar [que as empresas fizeram este acordo], este conluio pode ter negado aos consumidores a oportunidade de comprarem carros menos poluentes, apesar de a tecnologia estar disponível para os fabricantes".

Em Outubro de 2017, a Comissão realizou inspecções nas instalações da BMW, Daimler, Volkswagen and Audi, na Alemanha, como parte de um processo para averiguar um possível conluio entre as fabricantes automóvel no desenvolvimento de uma tecnologia que tem como objectivo tornar os carros mais amigos do ambiente.

Esta investigação aprofundada, que as autoridades europeias agora iniciaram, "foca-se em informação de que a BMW, Daimler, Volkswagen, Audi e Porsche participaram em reuniões nas quais foi discutido o desenvolvimento de tecnologias para reduzir as emissões de gases", lê-se no comunicado.