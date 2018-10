Donald Tusk pediu ainda assim aos países integrantes da União Europeia que fizessem todos os esforços para conseguir o melhor acordo para ambas as partes.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, advertiu que nunca foi tão provável as negociações sobre o Brexit não chegarem a bom porto. Tusk afirmou que o no deal é "mais provável do que nunca".



Numa carta enviada aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia para o Conselho Europeu de quarta e quinta-feira em Bruxelas, Donald Tusk explicou que é cada vez mais provável não haver um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit.



Este Conselho Europeu, onde se reúnem os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, está a ser considerada como o "momento derradeiro" nas negociações do Brexit.



Donald Tusk sublinhou que a União Europeia se dever preparar de forma responsável para o cenário de um "não acordo", mas que não deve desistir de tentar encontrar uma solução que seja a melhor para todas as partes.



Apesar de as negociações sobre o Brexit terem chegado a um impasse este domingo, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirma continuar optimista. May disse esta segunda-feira que a União Europeia e o Reino Unido não estão "de costas voltadas" e que não se pode permitir que a falta de entendimento relativamente à fronteira entre as Irlandas leve a um não acordo entre os dois lados.



A chanceler alemã, Angela Merkel, já avisou a primeira-ministra britânica que o tempo para chegar a acordos "está a chegar ao fim". "Estamos muito esperançosos de que vamos conseguir, mas neste momento parece mais difícil, especialmente com a questão sobre a Irlanda e a Irlanda do Norte" por resolver, afirmou.



Bruxelas impôs um "backstop" (uma espécie de mecanismo de salvaguarda) para a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, à qual a primeira-ministra pede maior flexibilidade.