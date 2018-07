Brian O'Callaghan-Westropp, o homem que fez o pedido de casamento à sua mulher em Portugal, morreu nos fogos da Grécia. A informação foi confirmada pela família. Zoe Holohan, a sua mulher, sobreviveu e está a recuperar de queimaduras nos braços e na cabeça num hospital grego.Quando se depararam com o fogo em Mati, Zoe e Brian tentaram fugir de carro, mas acabaram por ter de abandonar o veículo. Durante a fuga, separaram-se.Zoe e Brian eram recém-casados: tinham celebrado o matrimónio na Irlanda, no dia 19. A família lamentou a perda em comunicado divulgado pelo jornal Daily Mail: "Estamos muito tristes por confirmar a morte do nosso familiar, Brian O'Callaghan-Westropp. As famílias gostariam de ter privacidade neste momento enquanto passam pelo luto e Zoe recupera. O agendamento das cerimónias fúnebres serão anunciados noutra fase."Brian era gerente de recursos humanos, enquanto Zoe trabalha no departamento de publicidade do jornal Sunday World.