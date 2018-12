Brexit: sangue, comida e roaming no bye-bye à UE

Capa n.º 764

Na fábula de Esopo, enquanto a cigarra dorme e canta todo o Verão, a formiga trabalha arduamente para armazenar alimentos para o Inverno que se avizinha. No caso real do Brexit, todos parecem comportar -se como formigas. A Comissão Europeia tem planos de contingência, cada um dos países – Portugal incluído – também os têm, na linha proposta em Bruxelas. E o Governo britânico tem enviado avisos para sectores-chave.O maior dilema de todos é que, dadas as flutuações quanto ao desfecho do Brexit a 29 de Março, ninguém sabe quão rigoroso vai ser o tal Inverno. A saída com acordo seria a mais organizada. Já a "saída limpa" ou sem acordo levaria a uma mudança mais radical nas regras de convívio entre os de cá e os de lá do canal da Mancha.Há agora um ministro para o armazenamento no Reino Unido. E muitas interrogações: como será quando as fronteiras regressarem? Os medicamentos fabricados no Reino Unido poderão ser consumidos na União Europeia? E as regras quanto ao sangue e órgãos para transplantes vão mudar? Os cidadãos britânicos terão que pagar roaming? Os têxteis portugueses perderão mercado? E o vinho do Porto?